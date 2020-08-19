Незнакомый науке вид гекконов обнаружили в Таиланде студенты МГУ

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Новый вид гекконов с леопардовой окраской открыли биологи Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГУ.
"В ходе полевой практики в Таиланде студент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Платон Ющенко обнаружил новый вид гекконов. Научный сотрудник Зоологического музея МГУ Роман Назаров сделал описание находки. Новый для науки леопардовый полулистопалый геккон (Hemiphyllodactylus pardalis sp. nov.) встречается в Тенассеримских горах в северной части полуостровного Таиланда. У него яркая окраска, что отличает его от других представителей рода", – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, гекконы рода Hemiphyllodactylus обычно коричневатого цвета с темными пятнами и разводами на спине. У нового же вида окрас желтоватый с круглыми черными пятнами. Также от кончика морды через глаз у него темная полоска.
"Видовое название его – pardalis – происходит от латинского слова pardus, то есть барс, леопард, и дано в связи с его красивой леопардовой окраской", – рассказали в пресс-службе.
Ранее ученые рассказали о птице, способной пролететь более 150 километров без взмаха крыльями. Андского кондора считают самой тяжелой птицей в мире, способной парить. Его масса тела достигает 15 килограммов, а размах его крыльев – три метра.
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