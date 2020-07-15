Ученые рассказали о птице, способной пролететь более 150 км без взмаха крыльями

Фото: ТАСС/Ben Birchall/PA Wire/PA Images

Британские ученые выяснили, что андский кондор тратит лишь 1% времени полета на взмахи крыльями, сообщает "Мир 24". Все остальное время эта птица парит за счет восходящих потоков воздуха.

Андского кондора считают самой тяжелой птицей в мире, способной парить. Его масса тела достигает 15 килограммов, а размах его крыльев – три метра.

Чтобы узнать, как летает кондор, ученые закрепили специальную аппаратуру на восьми особях. Эти устройства регистрировали каждый взмах крыльев птиц, и в общей сложности исследователи записали более 250 часов полета. Оказалось, что одна птица смогла пролететь 160 километров, ни разу не взмахнув крыльями.

Ученые отмечают, что для длительного парения кондоры используют потоки восходящие воздуха. Так как эти птицы – падальщики, они проводят в полете много времени в поисках еды. Благодаря парению они преодолевают большие расстояния, а нагрузка на крылья сведена к минимуму.

Ранее говорилось, что детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке. Пара размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу, в этом году прибавились еще два.