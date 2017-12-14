МЧС продолжает контролировать состояние воздуха в Москве

14 декабря, 20:22
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по столице продолжает наблюдать за состоянием воздуха в Москве.
Оперативные группы в административных округах также осуществляют мониторинг воздуха,сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС РФ. По прогнозам Росгидромета, метеорологические условия днем могли способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. О неприятном запахе можно заявить по Единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве – 8-495-637-22-22.
8 декабря от жителей нескольких столичных районов стали поступать жалобы на неприятный запах в воздухе. В Мосэкомониторинге пояснили, что в нем содержится метилмеркаптан, который даже в небольшой концентрации вызывает неприятный запах.
14 декабря Сергей Собянин поручил определить источник выбросов в Москве, поскольку в некоторых районах опять появился запах.
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