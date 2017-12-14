МЧС не зафиксировало превышения вредных веществ в Москве

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Передвижная лаборатория МЧС не выявила превышений допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщается на портале столичного главка ведомства.

Сейчас передвижная лаборатория продолжает мониторинг воздуха в столице. Оперативные группы также исследует воздух в городских округах.

8 декабря жители нескольких районов Москвы начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Позднее в Мосэкомониторинге установили причину. Оказалось, что воздухе содержится метилмеркаптан, который даже в небольшой концентрации вызывает неприятный запах.