Содержание метилмеркаптана в пробах воздуха ниже ПДК – Мосэкомониторинг

12 декабря, 05:46
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В Мосэкомониторинге установили причину неприятного запаха в столице. Оказалось, что в пробах воздуха содержится метилмеркаптан, который даже в небольшой концентрации вызывает неприятный запах.
"В пробах в лаборатории обнаружен метилмеркаптан. Концентрация ниже ПДК", – цитирует РИА Новости заявление представителя Мосэкомониторинга.
Он также уточнил, что содержание вещества составило 0,3 ПДК, что является ниже допустимой нормы, но отметил, что данное вещество пахнет даже при небольшой концентрации.
Ранее сообщалось, что жители нескольких районов Москвы 8 декабря начали жаловаться на неприятный запах в воздухе, напоминающий "тухлую квашеную капусту".
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