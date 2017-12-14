Собянин поручил контролирующим органам определить источник неприятного запаха

14 декабря, 19:57
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Сергей Собянин поручил определить источник выбросов в Москве. Об этом мэр сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Градоначальник сослался на данные Мосэкомониторинга о превышении уровня предельно допустимой концентрации в районе Кожухово.
В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 декабря 2017 г.
Ранее передвижная лаборатория МЧС не выявила превышений допустимой концентрации вредных веществ в мегаполисе.
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