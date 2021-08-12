"Рыжий дым" над Кировским заводом в Петербурге привел к загрязнению воздуха

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

"Рыжий дым" над Санкт-Петербургом привел к загрязнению воздуха, оксид азота в нем превысил норму в 27,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители города в соцсетях пожаловались на странный дым над территорией Кировского завода, в результате чего природоохранная прокуратура провела проверку.

По известным данным, дым оранжевого цвета образуется в результате производства металлических изделий в том случае, если оборудование для очистки газов от загрязняющих веществ не обеспечивает обезвреживание выбросов в полном объеме.

На данный момент в отношении руководителей завода Петросталь внесено представление об устранении нарушений действующих требований по охране атмосферного воздуха.

Кроме того, в Кировский районный суд был направлен иск с требованием провести модернизацию оборудования для очистки воздуха.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор намерен десятикратно увеличить штрафы за причинение вреда окружающей среде. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, с данным предложением она выступит на осенней сессии в Госдуме.

Глава Росприроднадзора считает, что необходимость повышения штрафов обоснована тем, чтобы у компаний не было возможности "откупаться" за причинение вреда экологической обстановке.