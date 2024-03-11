Специалисты не обнаружили превышения ПДК вредных веществ на пожаре в Раменском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе возле пожара на складе в подмосковном Раменском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас идет проливка и разбор конструкций. Предварительно, никто не пострадал.

Возгорание произошло на складе стройматериалов в подмосковном поселке Родники утром 11 марта. Изначально площадь распространения огня оценивалась в 700 квадратных метров, однако на момент локализации пожара она увеличилась до 970 "квадратов".

Информация о ликвидации открытого возгорания появилась в 13:37. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

Спасателям удалось сбить открытое пламя на фабрике в подмосковном поселке Родники