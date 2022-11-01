В прокуратуре назвали возможные причины загрязнения реки Томи

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Нефтепродукты, загрязнившие реку Томь в Томской области, могли попасть в воду с баржи или другого судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

"По предварительным данным, причиной загрязнения могли стать баржи или иные плавучие средства", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

1 ноября Росприроднадзор установил, что содержание нефти в реке Томи, которая располагается неподалеку от города Северска в Томской области, превышает показатели нормы в 286 раз. С жалобой на загрязнение в ведомство обратились местные жители. Они сообщили, что река стала похожа на тягучий мазут.

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что информация о загрязнении была направлена в местную администрацию информацию для его дальнейшей ликвидации. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

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