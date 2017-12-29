СК возбудил уголовное дело после ДТП у метро "Сходненская"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК РФ после ДТП на Сходненской улице возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку у метро "Сходненская", сообщает пресс-служба СК РФ по Москве. Пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. По данным департамента здравоохранения столицы, они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла примерно в 9:40 у дома 37 по Сходненской улице. Сергей Собянин поручил разобраться с причинами аварии. Движение в районе случившегося затруднено.

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