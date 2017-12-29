Собянин поручил разобраться с причинами ДТП на Сходненской улице

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин потребовал тщательно разобраться с причинами ДТП на Сходненской улице, в результате которого пострадали три человека. Мэр дал соответствующие поручения.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Их жизни ничего не угрожает, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Автобус наехал на остановку общественного транспорта примерно в 9:40 у дома 37 по Сходненской улице. Пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии, детей в их числе нет. В результате ДТП никто не погиб.

По предварительной информации, в автобус врезалась машина, после чего первый совершил наезд. В ГУ МВД пояснили, что авария случилась при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с автомобилем, в результате чего он не справился с управлением. На место ДТП выехали следователи. В районе произошедшего движение транспорта затруднено, на Сходненской улице возможны кратковременные перекрытия.