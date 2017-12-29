Движение на Сходненской улице затруднено из-за аварии с автобусом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение на Сходненской улице затруднено из-за ДТП с участием автобуса.

На этом участке дороги возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД. В настоящий момент там работают оперативные службы, сообщает Центр организации дорожного движения.

Водителям порекомендовали объезжать место происшествия по улице Свободы, Туристской и Походному проезду.

Ранее МЧС опровергло информацию о погибших в результате ДТП на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел утром в пятницу, 29 декабря, в районе дома 37 на улице Сходненская. По предварительным данным, автомобиль врезался в автобус, после чего тот совершил наезд на остановку.

Подробнее о том, что известно о ДТП, читайте в нашем материале.