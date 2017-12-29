Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Сходненской улице

Фото: Агентство "Москва"

Трое пострадавших в аварии на Сходненской улице находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести, рассказали врачи.

Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, на место ДТП оперативно выехала скорая, сообщает Агентство "Москва". Пострадавших госпитализировали, всем им оказывают необходимую помощь. Погибших нет.

Автобус наехал на остановку общественного транспорта примерно в 9:40 у дома 37 по Сходненской улице. По предварительной информации, в него врезалась машина, после чего первый совершил наезд. В ГУ МВД пояснили, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с автомобилем, в результате чего не справился с управлением. Сергей Собянин поручил разобраться с причинами аварии. Движение в районе ДТП затруднено.

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