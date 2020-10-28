Большой этнографический диктант проведут в Москве с 3 по 8 ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится в Москве с 3 по 8 ноября. Ее проведут в онлайн-формате.

Поучаствовать в диктанте могут все желающие. Для иностранных участников его перевели на испанский и английский языки.

Сообщается, что задания опубликуют на официальном сайте мероприятия 3 ноября в 00:01 по московскому времени. В них войдут 30 вопросов: 20 из них будут посвящены общефедеральным темам, 10 – региональной части, которая будет уникальной для каждого субъекта.

На прохождение диктанта отводится 45 минут. Человек, правильно ответивший на все вопросы, получит 100 баллов. Правильные ответы можно будет узнать сразу после прохождения диктанта. К ним также будет приложена историческая справка со ссылками на источник.

Кроме того, после прохождения участники получат сертификат с указанием результатов. Сообщается, что каждый субъект сможет организовать одну уникальную площадку, которая будет отражать культурные особенности региона.

Организаторы Большого этнографического диктанта считают, что мероприятие привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. По их мнению, он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и знаний о народах, проживающих в России.

Большой этнографический диктант проходит в России в пятый раз. За все время в нем приняли участие порядка 1,2 миллиона человек из 46 стран. В Москве свои знания проверили около 57 150 человек.

С 15 по 16 ноября в России также состоится Всероссийский экологический диктант. Его проведут в онлайн-формате. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.