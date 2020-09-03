"Диктант Победы" в Красногорске одновременно написали более 1,5 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 1,5 тысяч человек одновременно написали "Диктант Победы" в Красногорске. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Мы заметили беспрецедентный интерес к диктанту в этом году еще во время подготовки. Одна из самых крупных и современных выставочных площадок мира "Крокус Экспо" позволила продемонстрировать это", – рассказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов.

Представитель Книги рекордов России Юлия Пронина вручила организаторам сертификат о рекордном количестве участников в Красногорске.

"Такой рекорд был поставлен впервые. Учитывался каждый участник, который находился за партой и выполнял задание", – рассказала Юлия Пронина.

Уточняется, что акция "Диктант Победы" проходила во всех муниципалитетах региона. Для жителей Подмосковья было организовано более тысячи площадок.

30 сентября на сайте акции будут опубликованы результаты диктанта. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.

Ранее сообщалось, что площадками "Диктанта Победы" стали Казанский и Ярославский вокзалы.

Участникам предстояло проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны. На выполнение 25 тесовых заданий было отведено 45 минут.