Казанский и Ярославский вокзалы столицы станут площадками для проведения "Диктанта Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На территории Казанского и Ярославского вокзалов столицы планируют провести "Диктант Победы", сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Просветительско-патриотичная акция состоится 3 сентября.
Знания об истории Великой Отечественной войны участникам акции предстоит проверить в бизнес-залах вокзальных комплексов. Уточняется, что начало диктанта запланировано на 14.00. На выполнение 25 тесовых заданий будет дано 45 минут.
Сбор и регистрация участников в бизнес-залах Казанского и Ярославского вокзалов Москвы пройдет 3 сентября с 12:00 до 13:40.
К слову, "Диктант Победы" будет организован более чем на 8 тысячах площадок. В 75 зарубежных государствах будут также организованы места для проведения акции.
В прошлом году жюри выбрало 10 лучших участников "Диктанта Победы". Сам он состоял из 20 вопросов на знание фактов Великой Отечественной войны, оформлен был в виде теста. Пройти диктант на знание ВОВ могли во всех субъектах Российской Федерации и 22 зарубежных государствах.
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