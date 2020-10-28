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Москва 24

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Экология

16:51

Всероссийский экологический диктант пройдет с 15 по 16 ноября

досуг экология

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Всероссийский экологический диктант будет проходить в онлайн-формате 15–16 ноября. Все желающие смогут проверить свои знания на портале экодиктант.рус.

Диктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября.

Акция направлена на формирование экологической культуры, бережного отношения к природе и повышение уровня знаний об экологии.

На портале будут представлены видеоуроки, с помощью которых можно подготовиться к диктанту, а также различные познавательные материалы.

Ранее стало известно, что организаторы "Тотального диктанта" планируют провести акцию в 2021 году 10 апреля.

В текущем году "Тотальный диктант" прошел в трех форматах 17 октября. Участники могли написать его традиционно в аудитории при соблюдении всех правил санитарной безопасности, а также онлайн.

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