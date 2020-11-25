Парки Москвы подготовили для горожан онлайн-программу ко Дню матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Дня матери, который празднуется 29 ноября, парки департамента культуры Москвы приглашают всех желающих на выставки, мастер-классы и конкурсы, которые состоятся в режиме онлайн. Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Под хэштегом #СМамойВСеверныхПарках с 25 ноября по 6 декабря будет проходить конкурс фотографий. Для участия необходимо опубликовать в социальной сети снимок с мамой в одном из парков на севере Москвы: в зонах отдыха "Левобережье" и "Химки", парках "Северное Тушино" и "Дружба", а также парке Северного речного вокзала. Победителя объявят 7 декабря в 18:00 на страницах объединения северных парков во ВКонтакте и Instagram.

Парк "Сокольники" проведет художественную выставку портретов мам. Техника исполнения работ может быть любой. Портреты необходимо опубликовать до 28 ноября на личных страницах в Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегом #мамамоимиглазами. 29 ноября в 14:00 парк опубликует собранную выставку.

Парк "Кузьминки" проведет конкурс поэзии. Для участия необходимо опубликовать на личной странице в соцсетях сочиненное стихотворение про маму. Важно указать хэштег #строчкилюбвикмаме и отметить аккаунт @parkkuzminki, а также под постом о конкурсе в данном аккаунте написать слово "участвую". Победителя объявят 4 декабря в 18:00 на странице в Instagram.

27 ноября в 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению праздничного венка. Участникам необходимо подготовить материалы: гибкие ветки, сосновые шишки, каштаны, желуди, сухоцветы, листья, а также ткань, краски, клеевой пистолет, кисть и глянцевый лак. Мероприятие организовывают парки Северного административного округа. Оно состоится в их соцсетях.

Там же 28 ноября в 16:00 пройдет мастер-класс для детей, где им предложат создать объемную открытку к празднику. Участникам понадобятся картон, разноцветные салфетки, клей, цветные карандаши и фломастеры.

Парк "Красная Пресня" проведет мастер-класс, посвященный технике рисования на песке. Он пройдет 29 ноября в 14:00 в Instagram. Для участия понадобится декоративный песок.

Узнать, как изготовить 3D-открытку для мамы можно будет также 29 ноября в 12:00 в соцсетях усадьбы Воронцово. Участникам пригодится цветная бумага и клей.

Кроме того, "Царицыно" организует для мам тематический квартирник, где они смогут познакомиться друг с другом и попеть песни. Также они узнают, какие программы готовит проект "Детское Царицыно". Мероприятие состоится 29 ноября в 12:00 на платформе Zoom. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 ноября музеи департамента культуры Москвы приглашают желающих посетить онлайн-лекции, посвященные культуре и искусству. Мероприятия состоятся на официальных сайтах музеев, а также их YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

