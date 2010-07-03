Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал на семи площадках столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оргкомитета Анну Торопову.

Фестиваль проходит в городе уже в пятый раз. Он продлится до 2 июня.

Участие в работе площадок примут 50 предприятий из ведущих рыбных регионов страны. Горожане попробуют около 100 видов рыбы и морепродуктов.

Специально для посетителей фестиваля 37 ресторанов подготовят особое меню. Также в программе уличные иммерсивные спектакли, карнавалы, концерты, игровые чтения для детей, мастер-классы, тематические экскурсии и лекции.

В прошлом году фестиваль "Рыбная неделя" собрал более двух миллионов человек. Было продано свыше 144 тонн рыбы, 71 тысяча банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

