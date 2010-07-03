Шеф-повара поделятся рецептами на "Рыбной неделе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участие в лектории и мастер-классах фестиваля "Рыбная неделя" примут шеф-повара столичных ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль, который охватит семь площадок в центре города, пройдет с 24 мая по 2 июня. На площади Революции желающих научат готовить рыбу и морепродукты. Там же гостям расскажут о здоровом питании.

На Манежной площади горожан и туристов научат делать рыбок из фетра, коврики – из каната, а игрушки – из шляпок. Тем временем на Тверском бульваре можно будет освоить греблю, сапсерфинг и настольный футбол.

Кроме мастер-классов, в программе иммерсивные спектакли и концерты. 25 мая на площади Революции выступит коллектив Imperial Music Band, а Московский Новый театр кукол представит спектакли "Нехочуха" и "Чудо в перьях".

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" станет пятым по счету. В прошлый раз он собрал более двух миллионов человек. Было продано свыше 144 тонн рыбы, 71 тысяча банка консервов и 5,5 тысячи устриц.

