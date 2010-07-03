Колбасу из африканского сома попробуют гости "Рыбной недели"

Фото: Агентство Москва

Посетителей гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" пригласили попробовать колбасу из африканского сома. Об этом сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как рассказал владелец рыбного хозяйства по разведению африканского сома Алексей Валуев, рыбную колбасу по виду и по вкусу почти не отличить от мясной. Благодаря этому деликатес из сома с удовольствием едят даже дети и взрослые, которые не любят рыбу, отметил он. Валуев заверил, что необычную колбасу делают "из африканского сома с добавлением специй – и больше ничего".

Пятый гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в столице с 24 мая по 2 июня. В прошлый раз его посетили более двух миллионов человек. Они приобрели свыше 144 тонн рыбы, 71 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

В этом году в фестивале примут участие 50 предприятий из ведущих рыбных регионов. Они привезут в Москву 100 видов рыбы морепродуктов. Столичные рестораны подготовили для гостей праздника особое меню. В программе также – уличные спектакли, карнавальные шествия, концерты, мастер-классы, тематические экскурсии и встречи со специалистами рыбного промысла.

