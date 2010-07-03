Москвичей пригласили попробовать оригинальные блюда на "Рыбной неделе"

Гостям фестиваля "Рыбная неделя" предложат попробовать блюда оригинального меню от московских рестораторов. Также на площадках фестиваля можно будет купить различные морепродукты со всей России, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла "Московские сезоны".
В пресс-службе напомнили, что ресторанные шале фестиваля будут работать на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.
На площади Революции посетителям предложат суп том-ям с морепродуктами, шашлык из морского гребешка, печеную дальневосточную корюшку, мини-осьминогов c паприкой и шалфеем, паровые булочки пян-се с семгой и ролл с очищенной магаданской креветкой и соусом том-ям.
На Манежной площади можно будет попробовать супы и мидии, а также cоте из морепродуктов в сливках и осьминога по-галисийски. Также там представят "Крабсбургер" с камчатским крабом.
В Климентовском переулке можно будет поесть лапшу удон и овощами и рыбой, суп фо хай сан и фиш ролл с горбушей и соусом кимчи.
Фестиваль будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. На нем всех желающих научат готовить рыбу и морепродукты. Там же гостям расскажут о здоровом питании.
На Манежной площади горожан и туристов научат делать рыбок из фетра, коврики – из каната, а игрушки – из шляпок. Тем временем на Тверском бульваре можно будет освоить греблю, сапсерфинг и настольный футбол.
Кроме мастер-классов, в программе иммерсивные спектакли и концерты. 25 мая на площади Революции выступит коллектив Imperial Music Band, а Московский Новый театр кукол представит спектакли "Нехочуха" и "Чудо в перьях".
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" станет пятым по счету. В прошлый раз он собрал более двух миллионов человек. Было продано свыше 144 тонн рыбы, 71 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц.
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