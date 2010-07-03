Москвичей пригласили попробовать оригинальные блюда на "Рыбной неделе"

Фото: Агентство "Москва"

Гостям фестиваля "Рыбная неделя" предложат попробовать блюда оригинального меню от московских рестораторов. Также на площадках фестиваля можно будет купить различные морепродукты со всей России, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла "Московские сезоны".

В пресс-службе напомнили, что ресторанные шале фестиваля будут работать на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.

На площади Революции посетителям предложат суп том-ям с морепродуктами, шашлык из морского гребешка, печеную дальневосточную корюшку, мини-осьминогов c паприкой и шалфеем, паровые булочки пян-се с семгой и ролл с очищенной магаданской креветкой и соусом том-ям.

На Манежной площади можно будет попробовать супы и мидии, а также cоте из морепродуктов в сливках и осьминога по-галисийски. Также там представят "Крабсбургер" с камчатским крабом.

В Климентовском переулке можно будет поесть лапшу удон и овощами и рыбой, суп фо хай сан и фиш ролл с горбушей и соусом кимчи.

Фестиваль будет проходить в столице с 24 мая по 2 июня. На нем всех желающих научат готовить рыбу и морепродукты. Там же гостям расскажут о здоровом питании.

На Манежной площади горожан и туристов научат делать рыбок из фетра, коврики – из каната, а игрушки – из шляпок. Тем временем на Тверском бульваре можно будет освоить греблю, сапсерфинг и настольный футбол.

Кроме мастер-классов, в программе иммерсивные спектакли и концерты. 25 мая на площади Революции выступит коллектив Imperial Music Band, а Московский Новый театр кукол представит спектакли "Нехочуха" и "Чудо в перьях".

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" станет пятым по счету. В прошлый раз он собрал более двух миллионов человек. Было продано свыше 144 тонн рыбы, 71 тысячи банок консервов и 5,5 тысячи устриц.