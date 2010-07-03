Москвичей пригласили на 40 бесплатных экскурсий в рамках фестиваля "Рыбная неделя"

В Москве с 24 мая по 2 июня будет проходить фестиваль "Рыбная неделя", в рамках которого запланировано проведение 40 бесплатных экскурсий. Все желающие смогут прогуляться по Замоскворечью, лучше узнать "водную" историю города, послушать истории о прославленных жителях столицы, сообщает пресс-служба оргкомитета "Московские сезоны".
Экскурсии фестиваля стартуют с площадки в Климентовском переулке каждый день в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов. Предварительно записываться не нужно.
На экскурсии "Заповедное Замоскворечье" участникам расскажут про артезианскую скважину в Замоскворечье, а на прогулке "Путешествие по Замоскворечью" можно будет разгадать картины необычного фонтана "Вдохновение", узнать историю создания Третьяковской галереи, увидеть, где в городе находилась самая первая телефонная станция.
Также посетить можно экскурсии, посвященные рекам столицы.
В ходе экскурсии "Путешествие по Острову. Верхние Садовники" прогулка запланирована по верхней части острова. Участники узнают историю появления острова, историю постройки и перестройки мостов, зданий, фабрик, храмов.
На экскурсии "Путешествие по Острову. Нижние Садовники" участники пройдут по нижней половине острова – по местам садовников, военных, музыкантов и путешественников.
Кроме того, на фестивале "Рыбная неделя" всех желающих научат готовить рыбу и морепродукты. Там же гостям расскажут о здоровом питании.
На Манежной площади горожан и туристов научат делать рыбок из фетра, коврики – из каната, а игрушки – из шляпок. Тем временем на Тверском бульваре можно будет освоить греблю, сапсерфинг и настольный футбол.
Кроме мастер-классов, в программе иммерсивные спектакли и концерты. 25 мая на площади Революции выступит коллектив Imperial Music Band, а Московский Новый театр кукол представит спектакли "Нехочуха" и "Чудо в перьях".
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" станет пятым по счету. В прошлый раз он собрал более двух миллионов человек. Было продано свыше 144 тонн рыбы, 71 тысяча банка консервов и 5,5 тысячи устриц.
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