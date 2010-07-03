Спектакли и карнавальные шествия. Чем заняться в первые дни "Рыбной недели"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Рыбная неделя" открывается в столице 24 мая. С первых же дней гостей ждут увлекательные гастрономические и культурные программы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Уже в 11:00 на переходе от Манежной площади к площади Революции откроется огромный "Рыбный рынок", где можно выбрать самые лучшие "дары моря" из главных рыбопромышленных регионов страны.

В "Кулинарной школе" на площади Революции гостей познакомят с классическими и экзотическими рецептами рыбных блюд: от рыбной солянки или ухи до лосося в апельсиновой глазури и трески под соусом из манго.

Также на площадке пройдут творческие мастер-классы, спектакли, концерты, экскурсии, подвижные игры и спортивные занятия.

Пятница

В первый день фестиваля на площади Революции в 11:00 выступит победитель различных российских и международных конкурсов Вадим Егорычев. Он научит всех желающих правильно готовить тартар из сибаса, расскажет об особенностях этой рыбы и о тонкостях приготовления. В финале гости попробуют и оценят блюдо.

В 13:00 по такому же принципу будут готовить лосося в апельсиновой глазури с салатом из фенхеля. С 15:00 до 19:00 занятия проведет известный кулинарный блогер Елизавета Фрайман. Вместе с ней можно будет освоить рецепты салата с рыбой горячего копчения, томленой трески с зеленым соусом на подушке из овощей или рыбной солянки с грибами.

Участвовать в мастер-классах будет интересно взрослым посетителям и детям от 12 лет. Самых юных гостей ждут творческие уроки. С 11:00 до 14:00 ребята будут мастерить аквариумы, а с 17:00 и до 21:00 – панно из морских узлов.

Также на площади Революции в 15:00 начнутся "игровые чтения" по книге шведского автора Свена Нурдквиста. Ребята отправятся в увлекательное путешествие вместе с актерами, занятыми в спектакле "Петсон идет в поход". В 16:00 и в 18:30 поставят иммерсивный пластический спектакль "Морские приключения".

Спектакли будут одновременно идти на площади Революции и на Манежной площади. А вечером на сцене площади Революции гостей ждут концерты. В 17:00 выступит группа Stone Submarines, а в 20:00 – оперный и эстрадный певец Дмитрий Янковский, в репертуаре которого классика в современной обработке и неоклассика в направлении classical crossover.

Любителям спорта и активного отдыха стоит посетить площадку фестиваля на Тверском бульваре. Здесь можно погулять, посоревноваться, освоить спортивные тренажеры. На площадке возле памятника Клименту Тимирязеву развернется пространство веселых детских игр и "морского" настроения.

Для малышей установят яркие рыбки-качалки. Также ребята смогут собрать из деталей высокий маяк. Всем, кто интересуется водными видами спорта, понравится на Тверском бульваре у памятника Есенину. Здесь можно потренироваться на гребных тренажерах – и не просто так, а в компании опытного инструктора.

Площадка также познакомит с модным видом спорта – сапсерфингом. Он объединяет в себе серфинг и греблю. Кроме того, взрослым и детям предложат поиграть в петанк и настольный футбол. Все спортивные мероприятия проводятся по графику работы площадки: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Кроме того, 24 мая организаторы фестиваля проведут экскурсионные маршруты, посвященные "водной" истории столицы. Первая экскурсия "Водные дороги Москвы" начнется в 12:00. Сбор участников в Климентовском переулке возле шале анимации. Регистрироваться не нужно. Отсюда же в 14:00 можно отправиться на прогулку по Замоскворечью.

Суббота

25 мая в переходе от Манежной площади к площади Революции продолжат работать масштабные спортивные площадки – памп-трек и скейт-парк. Здесь пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов на трюковых велосипедах и самокатах, а также открытые тренировки и мастер-классы для всех желающих.

На Манежной площади с 10:00 до 14:00 мастера научат желающих делать картины из гвоздей и ниток, а на площади Революции с 14:00 до 18:00 будут рисовать удивительные картины методом граттаж.

В "Кулинарной школе" на площади Революции блогер Елизавета Фрайман в 11:00 приготовит судака по-сицилийски, в 13:00 – горбушу в хлебной корочке со спагетти из кабачков, в 15:00 – монастырскую уху, в 17:00 – острую рыбу по мароккански "храйме", а в 19:00 – форшмак из олюторской селедки. В конце каждого мастер-класса блюдо можно попробовать и оценить.

Для любителей уличных представлений в 14:00 поставят спектакль "Ответственный ребенок". В 16:00 Московский Новый театр кукол покажет спектакль "Нехочуха". Спектакль решен в форме увлекательной игры, где маленькие зрители являются активными и непосредственными участниками происходящего на сцене. В 17:30 пройдет карнавальное шествие: артисты в костюмах морских обитателей пригласят присоединиться всех гостей фестиваля.

Инструментальный струнный проект Imperia music band порадует гостей своим концертом в 19:30, а в 21:00 на площади Революции выступит группа Hut.

Всех, кто интересуется историей Москвы, ее улиц, площадей и знаковых зданий, заинтересует экскурсия под названием "Дом на набережной". Ее проведет человек, который знает об уникальном строении не только из книг и учебников, а несколько десятилетий сам проживает там. Экскурсовод будет ждать в Климентовском переулке в 14:00.

В 18:00 отсюда же отправится экскурсия "Путешествие по Острову. Средние Садовники", которая расскажет, что было в старину на улице Балчуг, как на острове появилась электростанция и где случайно обнаружили палаты XVII века.

Воскресенье

Воскресное утро, 26 мая, можно начать с гастрономической прогулки по фестивальным площадкам: пробовать блюда из рыбы и морепродуктов в ресторанных шале на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке. Гостям предложат как традиционные рыбные угощения, так и экзотические шедевры европейской, тайской, китайской и других кухонь.

В 11:00 свои двери откроет "Кулинарная школа" на площади Революции. Повар Вадим Егорычев научит готовить филе палтуса под голландезом с брокколи. В 15:00 он познакомит с рецептом гравлакса из лосося с кремом из свеклы и пюре из яблока. В 19:00 он будет готовить треску с зеленой пшенкой и соусом из манго.

На экскурсиях в Климентовском переулке продолжат знакомить с водной историей Москвы. В 14:00 на прогулке под названием "Москва на Москве" главным предметом разговора станет Москва-река и все, что с ней связано, – мосты, каналы, плотины и дамбы.

В 15:00 на площади Революции начнется музыкальный кукольный спектакль – игра "Чудо в перьях". Его покажет Московский Новый театр кукол под руководством Чабанова. Этому коллективу более 10 лет, и все его спектакли – тесное взаимодействие с маленьким и взрослым зрителем.

Спектакль "Дюймовочка" будет интересен не только детям, но и взрослым. Его в 17:30 представит Группа Classy Jazz. Музыкальная сказка создана по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. История, написанная великим датским сказочником, словно оживает перед взором слушателей, а легкая прозрачная музыка Олега Матвеева изящно переплетается с самыми яркими эпизодами этой всеми любимой детской сказки.

В 19:30 пройдет концерт оперного и эстрадного певца Дмитрия Янковского. В 21:00 выступит группа "Кот Билли Бонса".

