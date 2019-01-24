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11:56

Студенты смогут бесплатно покататься на лыжах и сноуборде в Татьянин день

досуг праздники эксклюзив

11:56

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московских студентов пригласили бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных комплексах "Ново-Переделкино" и "Куркино" 25 января. Акция будет действовать в рамках общегородского праздника "Московский день студента".

В ближайшую пятницу склоны спорткомплексов "Ново-Переделкино" и "Куркино" будут бесплатными для учащихся столичных вузов с 18:00 до 22:00. Студенты получат скипасс и смогут свободно пользоваться подъемником. Чтобы принять участие в акции, достаточно будет показать студенческий билет.

Кроме того, на 15 катках столицы для студентов подготовили специальную праздничную программу. На 14 из них вход, как и прокат коньков, сделают свободным. А на знаменитый каток в Парке Горького 25 января всех студентов будут пускать с 50-процентной скидкой. Список участвующих катков представлен на сайте mos.ru/student.

В "Московский день студента" учащихся вузов ждут не только спортивные развлечения, но и городской квест "Я люблю тебя, Москва", экскурсии, интеллектуальная игра "IQ-гонка" и рэп-баттл.

Кроме того, в Госдуме предложили сделать утренние киносеансы бесплатными для студентов и школьников в Татьянин день. С 25 по 27 января студенты смогут бесплатно посетить некоторые столичные музеи, в частности, Музей Победы на Поклонной горе. Для них также организуют экскурсии в Мосгордуму, издательство "Просвещение" и офис Mail.Ru Group.

Столица впервые отметит День студента на общегородском уровне. Праздник пройдет 25 января на 32 площадках в разных округах города.

Московский День студента впервые пройдет в столице

досуг праздники эксклюзив

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