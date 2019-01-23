Студенты посетят с экскурсией Мосгордуму и офис Mail.Ru 25 января

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Для студентов в Татьянин день организуют бесплатные экскурсии в Мосгордуму, издательство "Просвещение" и офис Mail.Ru Group. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"25 января участников праздника "Московский день студента" ждет по-настоящему полезная образовательная программа", – цитирует сообщение комитета Агентство "Москва". "Студенты понаблюдают за рабочим процессом этих организаций, узнают много интересных фактов о них, пообщаются с представителями разных профессий", – отметили в пресс-службе. Организаторы экскурсий также не исключили, что на них учащиеся вузов познакомятся с будущими работодателями.

В частности, в Мосгордуме студентам расскажут, как проходят заседания и голосования, для чего служит звуконепроницаемая смотровая площадка. На 25 января намечены две экскурсии в столичный парламент. Для тех, кто не успеет их посетить, на сайте мероприятия есть ссылка для записи на экскурсии в другие дни.

Посетив офис Mail.ru Group, студенты узнают о рабочем дне сотрудников, где они устраивают мозговые штурмы и отдыхают, а также откуда открывается самый потрясающий вид на Москву. В издательстве "Просвещение" участников экскурсии познакомят с историей книгопечатания и покажут работу редакции изнутри. Пригласительные билеты на экскурсии в Mail.ru Group и "Просвещение" распространяют бесплатно в вузах столицы.

Ранее сообщалось, что Москва впервые отметит День студента на общегородском уровне. "Московский день студента" пройдет 25 января на 32 площадках в нескольких округах столицы. Гостей праздника ожидают квесты, стендапы, встречи со знаменитостями, спортивные мастер-классы и экскурсии.

26 января ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий по случаю праздника угостит студентов медовухой. Кроме того, с 25 по 27 января вход в Музей Победы сделают бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений вузов.