Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В честь Дня российского студенчества вход в Музей Победы сделают бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений вузов с 25 по 27 января, сообщает пресс-служба музея. При входе нужно показать студенческий билет.
Посмотреть бесплатно в рамках "Дней студента" в Музее Победы можно будет все залы и экспозиции без ограничений. В эти дни молодые люди также смогут поучаствовать в историческом квесте и посетить кинотеатр музея по льготной цене. Кроме того, 26 и 27 января каждые полчаса с 10:00 до 19:00 от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ездить бесплатные автобусы.
Для студентов в праздничный день откроют 32 тематические площадки. Учащимся предлагают мастер-классы, стендап-шоу, кибертурнир, рэп-баттл. Их ожидают закрытый предпоказ российской кинопремьеры, лекция, воркшоп и медиаквест.
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