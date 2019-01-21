Вопрос о длительности новогодних каникул планируют пересмотреть

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью "Российской газете" заявил, что работодателям в РФ могут предоставить право самостоятельно принимать решение о количестве выходных дней в новогодние праздники.
Рязанский подчеркнул, что изменять продолжительность новогодних каникул работодателям придется по согласованию с трудовыми коллективами. По мнению сенатора, в этом вопросе все равно необходимо государственное регулирование.
В эти новогодние праздники жители России отдыхали 10 дней. Следующие длинные выходные ждут россиян в майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.
Ранее распределить дни новогодних каникул, присоединив их к другим официальным праздникам, предложили в Госдуме. С инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он подчеркнул, что количество выходных дней в году определяет Трудовой кодекс. И если по закону их число сократить в одном месте, то необходимо будет прибавить их в другом.
До этого Дмитрий Медведев посетовал на продолжительность новогодних праздников. По словам премьер-министра, длинные каникулы плохо сказываются на экономике.
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