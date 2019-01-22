Татьянин день в парках Москвы: что ждет студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развлекательную программу с конкурсами и музыкальными сюрпризами подготовили столичные парки для Татьян и студентов 25 января. Героев праздника ждут скидки, а также бесплатный вход на катки в 18 парках.

В пятницу Парк Горького предоставит студентам и именинницам скидку в 50% на посещение катка "Фабрика счастливых людей", в Медиарубке которого будут делать макет счастья с помощью 3D-принтеров. Там же пройдет Emoji-квест, представляющий собой путешествие по ледяному лабиринту "фабрики". Для учащихся вузов участие будет бесплатным, также они вместе с Татьянами могут получить скидки в кафе.

Таганский парк встретит гостей конкурсами и викториной на студенческую тематику. Участники "соберутся" на горнолыжный курорт, пройдут "экзамен" на внимание, потренируются в передаче шпаргалок, а затем "создадут" идеального преподавателя.

Отличникам учебы стоит заглянуть в усадьбу Воронцово. Там их ждет бесплатный кофе в кофейне у катка "Лаборатория льда". Напитком угостят тех, кто покажет зачетку и выложит в Instagram селфи с хэштегом #отличник_Воронцово.

А в ландшафтном парке Митино Татьян будут ждать бесплатный макияж и прическа. Красоту наведут в павильоне буккроссинга. Студенткам макияж и прическу сделают со скидкой 50%.

В саду имени Баумана на "КиноКатке" покажут комедию "Замуж на 2 дня". С 20:00 там же начнется дискотека на льду. Тем временем в Измайловском парке посетителей катка "Серебряный лед" научат кататься на коньках. Кроме того, там устроят флешмоб со светящимися шариками.

Скидки и бесплатные услуги получат студенты дневных и вечерних отделений, которые предъявят студенческий билет. А вот желающим получить сюрпризы Татьянам придется взять паспорт. Помимо этого, для проката коньков понадобится оставить залог.

Бесплатные катки для героев праздника откроются в Таганском парке, усадьбе Воронцово, сквере по Олонецкому проезду, Бабушкинском парке, ландшафтном парке Митино, саду имени Баумана, парке "Фили", парке 50-летия Октября, Измайловском парке, парке "Красная Пресня", Лианозовском парке, Гончаровском парке, парке "Ангарские пруды", парке Дружбы, парке Северного Речного вокзала, Перовском парке, саду "Эрмитаж", парке "Сокольники", парке Победы на Поклонной горе, парке "Зарядье" и музее-заповеднике "Царицыно".

Ранее сообщалось, что 25 января на ВДНХ представят гимн студенчества. Он прозвучит во время большой вечеринки "Дискотека на коньках".

