Гимн студенчества представят на ВДНХ 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На большой вечеринке "Дискотека на коньках", которая пройдет 25 января на катке ВДНХ, представят гимн студентов Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения "Студенты Москвы" Давида Арутюняна.

По его словам, в этом году День российского студенчества (Татьянин день) будет проходить в Москве на общегородском уровне. Основные мероприятия запланированы на ВДНХ.

"Будет грандиозный концерт с известными артистами, диджеями и целая развлекательная программа: дискотека на льду для ребят, большой флешмоб, мастер-класс от известных фигуристов. И очень важно – премьера гимна студентов и студенчества Москвы", – отметил Арутюнян.

Он добавил, что на 16 столичных катках студенты смогут получить где-то бесплатный проход, где-то скидку в 50 процентов по студенческому билету.

Кроме того, в честь Дня российского студенчества вход в Музей Победы сделают бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений вузов с 25 по 27 января. Также для студентов в праздничный день откроют 32 тематические площадки.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий традиционно угостит студентов медовухой во время празднования Дня российского студенчества. Торжественные мероприятия пройдут в университете 25 и 26 января.