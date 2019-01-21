Стендап-шоу, "IQ-гонка" и медиаквест ждут москвичей в День студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабный праздник "Московский день студента" состоится в столице в пятницу, 25 января. Впервые его отметят на общегородском уровне: в Москве откроют 32 тематические площадки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С учетом пожеланий студентов для гостей праздника подготовили стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, мастер-классы, закрытый предпоказ российской кинопремьеры и многое другое.

Во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы". Для участников организуют лекции и семинары по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. Перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие.

В ресурсном центре НКО в 14:00 стартует межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка". Игра проводится среди команд университетов Москвы в формате викторины. Там же в 19:00 состоится "Московский студенческий стендап".

Городской центр профессионального и карьерного развития устроит три крупных мероприятия для студентов. На площадке "Гайд-парк" с 18:00 до 21:00 пройдут дебаты. Под руководством бизнес-тренера участники обсудят актуальные для молодежи темы.

В 15:00 стартует программа, приуроченная ко дню рождения Первого студенческого агентства. Для начинающих журналистов организуют медиаквест, лучших авторов наградят. А в 19:00 ведущий телеканала "Россия 1" Максим Мовчан и ведущая "Москвы 24" Татьяна Сальникова прочитают лекцию и проведут интерактивный мастер-класс.

В рамках научно-популярного проекта "Разум" пройдет воркшоп "Просто о сложном". Аудиторию познакомят с понятием "нейроинтерфейс", расскажут о современных исследованиях мозга и проведут практикум по чтению мыслей собеседника. Любителей компьютерных игр приглашают в Дом культуры ВДНХ, где пройдет кибертурнир по UFC/FIFA.

Поклонников речитативов ожидают в лектории Музея Москвы, где проведут рэп-баттл Drop the mic. По случаю праздника 650 студентов также получат возможность посетить закрытый предпоказ фильма "Трудности выживания" состоится в Цифровом деловом пространстве в 17:00. Впечатления от увиденного гости вечера смогут обсудить с режиссером фильма Евгением Торресом.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий традиционно угостит студентов медовухой во время празднования Дня российского студенчества. Торжественные мероприятия пройдут в университете 25 и 26 января.