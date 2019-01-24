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10:51

Утренние сеансы кино в Татьянин день могут сделать бесплатными

власть досуг кино праздники

10:51

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Госдуме предложили сделать утренние киносеансы бесплатными для студентов и школьников в Татьянин день. Такую идею озвучил зампредседателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

"Помимо бесплатного прохода в некоторые музеи в Татьянин день, было бы неплохо молодежи, школьникам и студентам, давать бесплатный чай на катках", – цитирует депутата Агентство "Москва". "Не медовуху, а именно чай", – подчеркнул он. Чернышов также посоветовал 25 января бесплатно пускать школьников и студентов на утренние сеансы в кино, чтобы "ребята смогли посмотреть фильм, который хотят".

Ранее сообщалось, что с 25 по 27 января учащиеся дневных и вечерних отделений вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе.

В этом году Москва впервые отметит День студента на общегородском уровне. Он пройдет на 32 площадках в нескольких округах столицы 25 января. Для гостей праздника подготовили квесты, стендапы, встречи со знаменитостями и спортивные мастер-классы. Помимо этого, для студентов в Татьянин день организуют бесплатные экскурсии в Мосгордуму, издательство "Просвещение" и офис Mail.Ru Group.

Московский День студента впервые пройдет в столице

власть досуг кино праздники

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