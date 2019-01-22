Квест "Я люблю тебя, Москва" пройдет в День студента

В День студента в столице пройдет квест "Я люблю тебя, Москва".
"В основе квеста лежит игра, включающая в себя 30 активных маршрутов по улицам города. Все задания квеста участники будут решать и передавать ответы online, за счет чего результаты будут оцениваться в режиме реального времени", – сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города.
Командам из пяти человек нужно до 23:59 24 января зарегистрироваться на сайте. Начало квеста – в 14:00 у Московского политехнического университета. Главный приз – полет на вертолете над городом.
Ранее сообщалось, что московский День студента отметят на 32 тематических площадках. Праздник впервые пройдет на общегородском уровне. Для гостей праздника подготовили стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, мастер-классы, закрытый предпоказ российской кинопремьеры "Трудности выживания" и многое другое.
Москва впервые отметит День студента на общегородском уровне
Во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы". Для участников организуют лекции и семинары по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. Перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие.
В ресурсном центре НКО стартует межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка".
В Городском центре профессионального и карьерного развития в 19:00 ведущий телеканала "Россия 1" Максим Мовчан и ведущая "Москвы 24" Татьяна Сальникова прочитают лекцию и проведут интерактивный мастер-класс.
Поклонников речитативов ожидают в лектории Музея Москвы, где проведут рэп-баттл Drop the mic.
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