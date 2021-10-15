Москвичей пригласили отметить День отца на ВДНХ

пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ

Москвичей пригласили на мероприятия в честь Дня отца, которые пройдут на ВДНХ 17 октября. Для посетителей подготовили бесплатные экскурсии, а для пап предусмотрены скидки на билеты на "Городскую ферму" и в центр "Союзмультпарк". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятия начнутся в 11:00 и будут идти весь день.

На тематической прогулке "Мужские образы на ВДНХ" все желающие смогут узнать о знаменитых скульптурах мужчин, украшающих выставочные павильоны. Также можно будет познакомиться с биографиями архитекторов, артистов, космонавтов и других значимых деятелей, связанных с историей ВДНХ. Для посещения экскурсии нужно заранее зарегистрироваться.

В центре славянской письменности "Слово" в этот день пройдет экскурсия "Где хороший отец, там и сын – молодец!". Участникам расскажут о народных традициях, связанных с отцовством.

Экскурсию, посвященную знаменитым "космическим отцам", организует центр "Космонавтика и авиация". Гостям расскажут, о ком космонавты думают на орбите и кому посвящают свои достижения. Необходима предварительная регистрация.

В центре "Москвариум" состоится экскурсия "Папы Мирового океана". Посетители узнают, как вынашивает потомство морской конек, зачем строят замки из песка самцы-аротроны, как исполняет брачный танец камчатский краб и что входит в ритуал ухаживания красноухих черепах. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно купить билет для прохода на территорию экспозиции "Аквариум" и предварительно записаться по телефону +7 (499) 677-99-99.

"Робостанция" подготовила приятный сюрприз для любителей технического прогресса. Все папы, пришедшие на шоу роботов, получат в подарок фирменные значки. Кроме того, робот-бармен угостит их сладким напитком. Для входа необходимо купить билет.

А на "Городской ферме" и в мультимедийном центре "Союзмультпарк" 17 октября для всех пап будут действовать скидки и специальные цены.

Кроме того, 17 октября вход в Музей Победы станет бесплатным для пап с детьми младше 16 лет. Также в этот день в музее пройдет специальная праздничная программа с концертом.

День отца в РФ установил Владимир Путин. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Инициатива принадлежала экс-омбудсмену по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.