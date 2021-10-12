В День отца папы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вход в Музей Победы 17 октября станет бесплатным для пап с детьми младше 16 лет в честь Дня отца. Об этом сообщает пресс-служба музея.
"В честь Дня отца, который в этом году впервые официально отмечается в России, вход в Музей Победы будет бесплатным для всех пап с детьми до 16 лет. В этот день Музей Победы предлагает вспомнить подвиги наших отцов, которые воевали на фронте и в партизанских отрядах, ковали Победу в тылу", – говорится в сообщении.
Также 17 октября в музее пройдет специальная праздничная программа с концертом. Все посетители смогут принять участие в бесплатном мастер-классе "Арсенал" и изучить оружие времен Великой Отечественной войны.
Ранее Владимир Путин установил в РФ День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Инициатива принадлежала экс-омбудсмену по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября – Путин
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