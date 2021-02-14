Парк Горького пригласил влюбленных покататься на коньках под живую музыку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк Горького организовал праздничные катания на коньках под живую музыку, экскурсии и мастер-классы в День всех влюбленных, сообщает пресс-служба парка.

"14 февраля в Парке Горького будет насыщенная программа. Долгожданная новость – в офлайн вернулась Медиарубка, рупор хорошего настроения на катке. А это значит, что по выходным посетители катка "Навигатор 2020– 2021" вновь будут кататься под живую музыку", – говорится в сообщении.

В День святого Валентина в парке выступит группа "44 сыра" – одни из победителей конкурса "Плейлист #МосАртист | Музыка в парках". Начало выступления – в 18:00.

Кроме того, посетители парка смогут отправить валентинки в любой уголок мира – открытки и почтовые ящики будут установлены в первом павильоне проката "Старт", который расположен за Главным входом. Акция проводится совместно с телеканалом Москва 24 и Почтой России.

Узнать, какой подарок император Николай I сделал своей жене после коронации и где находится тайное место для свиданий, москвичи смогу в Нескучном саду, где в 15:00 пройдет экскурсия "14 историй о любви".

Свой подарок возлюбленным готовит и музей Парка Горького: в социальных сетях пройдет конкурс с розыгрышем бесплатного посещения музея и Смотровой площадки.

А для посетителей с детьми Зеленая школа организует мастер-классы по работе на гончарном круге, лепке из глины и созданию оригинальных предметов из картона.

Подробности о возрастных ограничениях, стоимости мастер-классов и мерах безопасности можно уточнить на сайте.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюбленных подготовили в столице городские катки, некоторые из которых проведут розыгрыши с призами. Для этого нужно заранее выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка, которые принимают участие в акции.

В День всех влюбленных праздничную программу также подготовила ВДНХ. В воскресенье, 14 февраля, влюбленные смогут узнать, насколько сильны их эмоции.

В честь праздника станцию метро "Люблино" переименовали на сутки – теперь она называется "Влюблино".

