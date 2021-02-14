Станция метро "Люблино" переименована на сутки в честь Дня всех влюбленных

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станция столичного метро "Люблино" переименована на сутки в честь Дня всех влюбленных – теперь она называется "Влюблино", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели – найти правильную дверь", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что 15 февраля на этой станции будет транслироваться онлайн-концерт Feduk и Cream Soda и пожелали приятных поездок в романтическое путешествие.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюбленных подготовили в столице городские катки, некоторые из которых проведут розыгрыши с призами. Для этого нужно заранее выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка, которые принимают участие в акции.

В День всех влюбленных праздничную программу также подготовила ВДНХ. В воскресенье, 14 февраля, влюбленные смогут узнать, насколько сильны их эмоции.

