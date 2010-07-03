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Общество

03 ноября, 22:23

Благоустройство "Малаховского озера" в Люберцах завершится в 2020 году

досуг город благоустройство общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по благоустройству зоны отдыха "Малаховское озеро" в городском округе Люберцы закончатся в 2020 году. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий заявил, что территория Малаховского озера была включена в программу благоустройства общественных территорий Московской области. Здесь появятся набережная, лодочная станция, тропинки и уличное освещение.

Для удобства отдыха гостей возле озера установят детские площадки и универсальную спортивную зону. Кроме того, планируется озеленить прибрежную площадь аллеями, газонами и цветниками. Территорию адаптируют для людей с ограничениями по здоровью.

"Мы предусмотрели также установку на территории Малаховского озера камер видеонаблюдения", – добавил Ружицкий.

В конце октября сообщалось, что в Москве планируют благоустроить набережную под Шелепихинским мостом. Здесь укрепят берег и создадут зону для комфортного отдыха горожан.

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