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07:29

Исторический музей покажет более 100 великосветских портретов

досуг выставки

07:29

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 100 великосветских портретов покажут в Государственном историческом музее.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе музея, выставка "Великосветский портрет XVIII-XIX вв. из собрания Исторического музея" пройдет с 5 марта по 20 мая 2019 года.

Среди авторов полотен отечественные художники Владимир Боровиковский, Валентин Серов, Василий Тропинин, Константин Маковский.

Также будут представлены работы итальянца Джованни Больдини и французских портретистов Шарля Мюллера и Ксавье Винтерхальтера.

Столичные музеи подготовили насыщенную программу на новогодние праздники. Куда стоит сходить на новогодних каникулах рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

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