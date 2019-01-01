Столичные музеи подготовили насыщенную программу на праздники. Куда стоит сходить на новогодних каникулах рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.
"Детям смело могу посоветовать новогоднюю программу Музея космонавтики. Они совместили новогоднюю и космическую тематику: Белка и Стрелка помогают Деду Морозу спасти Новый год", – сказал он.
Также по его словам, обширную программу подготовили Дарвиновский музей и Музей Москвы. Последний создал интерактивную программу по сказкам Андерсена, в которой можно пообщаться с оловянным солдатиком, Каем, Гердой и другими персонажами.
Взрослым глава "Мосгортура" посоветовал сходить на выставку Фриды Кало в Манеже. А иностранцам на новогодние праздники особенно интересно будет посетить "Царицыно". Там есть то, что обычно ждут от русского зимнего отдыха: сани, катание на собаках и на лошадях, шубы, горячительные напитки и так далее. Зима снежная, так что все атрибуты есть. Будут и музыкальные вечера — классическая музыка и джаз
Также для москвичей и гостей столицы разработали специальный экскурсионный маршрут. Карту можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.
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