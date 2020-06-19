Родители более 25 млн детей получили выплаты во время пандемии COVID-19

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Родители более 25 миллионов детей получили дополнительную поддержку во время пандемии, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве рассказали, что ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей перечислены на 4,37 миллиона детей до трех лет. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей направлены родителям 20,75 миллиона детей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что всего родителям с детьми до 16 лет перечислено свыше 270,2 миллиарда рублей. Еще 207,5 миллиарда направлены на выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет.

"62,7 миллиарда рублей перечислено на выплаты по пять тысяч рублей в течение апреля – июня родителям детей в возрасте до 3 лет", – подчеркнул Котяков.

В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.

8 июня Владимир Путин подписал закон об увеличении размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6 752 рублей.

