Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 10–15% с сентября

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Производители шаурмы заявили о планирующейся индексации цен с сентября этого года в среднем на 10–15%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей.

По словам основательницы сети "Шоу’рма" Анастасии Филипповой, главным фактором в этом вопросе стало подорожание курицы. Так, в марте этого года представители сетей закупали мясо птицы за 220 рублей за килограмм, а начиная с августа – за 330 рублей. При этом в некоторых регионах стоимость за килограмм курицы увеличилась до 390 рублей.

В "Мосшаурме" также допустили рост стоимости шаурмы на 10–15%.

Как сообщили в Минсельхозе, рост цен на курицу носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Помимо этого, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма и увеличением производственных издержек.

В министерстве поделились, что уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что также подтверждают основные производители птицеводческой продукции.

По данным Росстата, с начала года по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур увеличились на 11,5%, а в течение июля – почти на 7%.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо вести профилактическую работу с гражданами и объяснять им, какое влияние оказывает фастфуд на здоровье человека.

До этого после многочисленных сообщений в СМИ о случаях отравления в летних кафе депутаты "Единой России" обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести массовую проверку фастфуда и нестационарных точек общепита в регионах.

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