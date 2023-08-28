В РФ предложили запретить сетям фастфуда проводить лотереи среди клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением запретить сетям фастфуда проводить призовые лотереи среди своих клиентов в России. Соответствующее письмо было направлено на имя главы министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В течение последних лет власти РФ принимают меры, направленные на продвижение темы здорового образа жизни среди населения и популяризации здорового питания, отметил он.

По словам Орлова, ряд зарубежных и российских специалистов неоднократно подчеркивали, что частое потребление подобной пищи может привести к проблемам со здоровьем у граждан, например, к тяжелым хроническим заболеваниям и многому другому.

Некоторые рестораны и кафе иногда прибегают к проведению лотерей и розыгрышей среди постоянных клиентов, которые должны приобрести или уже покупают продукцию на определенную сумму, подчеркнул эксперт.

"В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на организацию призовых лотерей для предприятий общественного питания – сетей ресторанов быстрого питания", – передает слова Орлова RT.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявлял, что в РФ присутствует необходимость ограничения количества различных рекламных акций фастфуда среди россиян. По его словам, жителей страны необходимо просвещать в области здорового питания.

При этом Тумусов добавил, что ввести полный запрет на рекламу акций различных сетей быстрого питания не получится, однако ее количество стоит уменьшить.



В России предложили запретить сетям фастфуда проводить акции