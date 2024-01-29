В Wildberries опровергли проведение следственных действий в квартире Бакальчук

Фото: телеграм-канал "Следком"

Информация о проведении следственных действий в квартире основателя и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом Москве 24 заявила пресс-служба маркетплейса.

Отмечается, что в день визита правоохранителей в офис компании домой к Бакальчук была доставлена повестка о даче показаний по факту пожара, однако изъятия документов ни дома, ни в офисе не проводилось. В Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу женщина дала развернутые показания и сказала, что Wildberries заинтересована в установлении причин возгорания и содействует следствию, добавили в пресс-службе.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания сначала составляла тысячу квадратных метров, но потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов". На следующий день на складе ликвидировали открытое горение.

Позже главк СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Правоохранители полагают, что возгорание могло произойти из-за действий людей, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

Кроме того, в МЧС РФ рассматривают три версии пожара, по одной из которых инцидент мог быть связан с неосторожным обращением с огнем на складе.

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