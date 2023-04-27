Магазин Maag открылся в столичном ТЦ "Авиапарк"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Флагманский магазин Maag, пришедший на смену испанскому бренду Zara, открылся в торговом центре "Авиапарк".

Ожидается, что до 1 июня магазины откроются по всей России. В Москве торговые точки в первую очередь появятся в таких ТЦ, как "Коламбус", "Метрополис", "Атриум" и "Европейский".

Накануне магазин Maag открылся на Неглинной улице в центре Москвы. Он занимает четыре этажа. На -1-м этаже разместился мужской отдел, на 1-м и 2-м – женский, на 3-м – детский.

По словам продавца-консультанта Maag, к Zara новый магазин не имеет отношения. Что касается цен, то большая часть из них стала выше после смены бренда, но часть не изменилась.

Ранее сообщалось, что магазины ушедшего из РФ бренда Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и области 27 апреля.

При этом на сайте сети сказано, что в скором времени в стране свою деятельность начнут почти 60 магазинов под названием Maag.