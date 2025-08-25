"КамАЗ" отказался от введения трехдневной рабочей недели

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Руководство автозавода "КамАЗ" отменит приказ о введении трехдневной рабочей недели, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

Предполагалось, что такой режим работы введут с сентября. Но в итоге руководство компании приняло меры, позволив "КамАЗу" чувствовать себя увереннее других игроков рынка. Также продолжился рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов.

"Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей недели", – пояснили в компании.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ снять избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. По словам российского лидера, нужно четче расставить приоритеты в мерах поддержки, оказываемой отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы.

