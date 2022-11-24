В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

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Samsung на данный момент не принимала решения о возобновлении поставок товаров в РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого СМИ со ссылкой на источники в компаниях-партнерах производителя сообщили, что официальное возобновление продаж продуктов Samsung в РФ задерживается на неопределенное время.

Весной 2022 года Samsung Electronics объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. Тогда в компании отмечали, что решение связано с геополитической обстановкой.

Позднее гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков не исключил, что компания не вернется на рынок РФ из-за возможных проблем с Соединенными Штатами. Уточнялось, что страна является ключевым партнером компании и рынком сбыта техники Samsung.



Samsung может вернуться в Россию до конца года

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