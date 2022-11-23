На бизнес детского питания Kraft Heinz претендуют несколько покупателей – СМИ

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Российским бизнесом американской Kraft Heinz по выпуску детского питания заинтересовались несколько покупателей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В числе возможных покупателей значатся ГК "Черноголовка", "Фармалакт" и АФК "Система".

По данным одного из источников газеты, стоимость российского бизнеса оценивается в 2,5–3 миллиарда рублей. При этом наиболее вероятным покупателем считается ГК "Черноголовка", которая занимается выпуском снеков, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Как отмечают аналитики, высокие требования к производству и качеству детского питания осложняют инвестиции в новое производство продукции. При этом в настоящее время в России спрос на питание для детей снизился на 19,4%. В связи с этим предполагается, что покупатель получит скидку.

Ранее сообщалось, что компания Kraft Heinz решила продать свой российский бизнес по производству детского питания.

Отмечалось, что такое решение было принято концерном из-за проведения российской спецоперации на Украине. Уточнялось, что на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".



ГК "Черноголовка" может купить российские заводы Kraft Heinz

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