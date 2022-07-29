В Руспродсоюзе не подтвердили продажу Kraft Heinz бизнеса по выпуску детского питания в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сведения о продаже компанией Kraft Heinz бизнеса в России по производству детского питания не соответствуют действительности, заявил директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
"Ассоциация Руспродсоюз не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям", – сообщил он РИА Новости.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что американская компания Kraft Heinz решила продать свой российский бизнес по производству детского питания.
Отмечалось, что такое решение было принято концерном из-за проведения российской спецоперации на Украине. По информации источника, на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".
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