Tikkurila сменит название на Tikkivala для выпуска продукции в России

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Финская компания лакокрасочной продукции Tikkurila приняла решение о ребрендинге своей продукции под потребителей из России. С первого квартала 2025 года ее товары будут продаваться под новым брендом Tikkivala, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что ребрендинг позволит компании более эффективно управлять бизнесом в России. Под брендом Tikkivala сохранится весь ассортимент продукции, которую выпускают на заводах ООО "Тиккурила" в Санкт-Петербурге. Названия популярных красок, например Harmony Velure и Euro Power 7, останутся без изменений. Состав, характеристики и стоимость лакокрасочных материалов также не изменятся.

Директор по маркетингу и инновациям ООО "Тиккурила" Екатерина Балон отметила, что в обновленном названии сохранена преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители могли легко узнавать популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип.

Ребрендинг будет проводиться в течение 2025 года. Первые партии продукции под новым брендом появятся в магазинах с первого квартала следующего года.

Ранее стало известно, что сеть "Леруа Мерлен", в которой продаются строительные и ремонтные материалы, изменит название и логотип для покупателей из России. Все магазины будут носить название "Лемана Про" к концу 2025 года. В марте 2024 года "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ в ООО "Ле Монлид".